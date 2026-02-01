Atelier des vacances Musée de La Cour d’Or Metz

Atelier des vacances

Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Début : Mercredi Jeudi 2026-02-15 00:00:00

fin : 2026-02-18

2026-02-15 2026-02-16 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-26 2026-02-27

Pendant les vacances, il y a de quoi s’occuper au Musée de La Cour d’Or !

Pour ces vacances le Musée de La Cour d’Or Eurométropole de Metz propose de nombreux ateliers aux enfants à partir de la naissance, aux adolescents et aux adultes. Venez vous amuser, apprendre et créer !

Atelier 0-3 ans Visite à quatre pattes

Venez avec vos tout-petits pour qu’ils découvrent les couleurs et les formes des oeuvres les plus attirantes du Musée. Accompagnés d’une chargée de médiation, vous pourrez stimuler leurs sens en manipulant des objets amusants.

Âges à destination des 0-3 ans (accompagnés d’un adulte)

Atelier enfants Roi des forêtsDe quoi est composé un arbre ? Quelle est l’influence de saisons sur les arbres ? Venez observer les oeuvres pour mieux le comprendre. Pendant l’atelier, les enfants pourront créer leur propre arbre et repartir avec.

Âges à destination des 4-6 ans

Atelier enfants A la découverte des quatre éléments

Eau. Terre. Feu. Air. Il y a longtemps, des artistes ont créé des oeuvres dans lesquelles vivaient ces quatre éléments… Venez les découvrir lors d’un atelier rempli de manipulations et activités ludiques !

Âge à destination des 4-6 ans

Atelier enfants Monstres masqués

Aurez-vous assez de courage pour partir à la chasse aux monstres munis d’une lampe torche ? Si oui, cette visite est pour vous ! Vous déambulerez dans le Musée à la découverte des créatures hybrides représentées sur différents supports avant de donner vie à un monstre…

Âges à destination des 7-12 ans

Atelier enfants Chiens et loups

Venez faire connaissance avec deux canidés ! Les enfants pourront comprendre comment les loups ont évolué pour devenir des chiens domestiques, et voir que le loup n’est pas toujours grand ni méchant…

Âges à destination des 7-12 ans

Atelier famille Mono Print

Venez rencontrer les animaux qui se cachent au Musée ! A l’issu de l’atelier, vous pourrez même repartir avec leur portrait.

Âge à destination des 4-6 ans (accompagnés d’un adulte)

Atelier famille Tote bag

Venez rencontrer les animaux qui se cachent au Musée ! A l’issu de l’atelier, vous pourrez même repartir avec leur portrait.

Âge à destination des 8-12 ans (accompagnés d’un adulte)

Atelier enfants Gens qui rient, Gens qui pleurent

Découvrez les émotions et leurs expressions sur le visage ! Les enfants auront l’occasion d’aborder les émotions par l’observation des oeuvres, le mime, le jeu et le dessin.

Âge à destination des 4-6 ans

Atelier enfants Paysage (d’hiver) en peintureAprès un voyage dans les paysages peints du musée, vous pourrez composer votre propre paysage imaginaire ou réel. Vous pourrez exercer vos talents de peintres en travaillant à l’acrylique sur une toile que vous exposerez chez vous ensuite !

Âge à destination des 7-12 ans

Atelier familles Quel temps fait-il au musée ?

Venez parcourir les salles du musée en famille et observer les ciels, les étoiles, le soleil et les nuages dans les oeuvres ! A la fin de la visite, repartez avec votre oeuvre météorologique !

Âge à destination des 5-10 ans (accompagnés d’un adulte)

Atelier enfants Des hauts et des basMonter ? descendre ? Venez découvrir le musée et ses oeuvres en parcourant tous les escaliers anciens, modernes, droits, courbes ou ronds… En une volée de marches, vous saurez tout sur nos collections !

Âge à destination des 4-6 ansEnfants

Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est

During the vacations, there’s plenty to keep you busy at the Musée de La Cour d’Or!

This vacation season, the Musée de La Cour d’Or Eurométropole de Metz is offering a wide range of workshops for children from birth, teenagers and adults. Come and have fun, learn and create!

Workshop 0-3 years Four-legged visit

Bring your little ones along and let them discover the colors and shapes of the Museum’s most attractive works. Accompanied by an interpreter, you can stimulate their senses by manipulating fun objects.

Ages: 0-3 years (accompanied by an adult)

Children’s workshop King of the ForestsWhat are trees made of? What influence do the seasons have on trees? Come and observe the works of art to find out. During the workshop, children can create their own tree and take it home with them.

Ages: 4-6 years

Children’s workshop Discovering the four elements

Water. Earth. Fire. Air. Long ago, artists created works in which these four elements lived? Come and discover them in a workshop full of manipulations and fun activities!

Age: 4-6 years

Children’s workshop Masked monsters

Are you brave enough to go monster hunting with a flashlight? If so, this tour is for you! You’ll wander around the Museum, discovering the hybrid creatures represented on different media, before bringing a monster to life?

Ages: 7-12

Children’s workshop Dogs and wolves

Come and meet two canines! Children will learn how wolves evolved into domesticated dogs, and how wolves are not always big and mean?

Ages: 7-12

Family workshop Mono Print

Come and meet the animals hiding in the Museum! At the end of the workshop, you’ll even be able to take home your own portrait.

Age: 4-6 years (accompanied by an adult)

Family workshop Tote bag

Come and meet the animals hiding in the Museum! At the end of the workshop, you can even take home their portrait.

Age: 8-12 years (accompanied by an adult)

Children’s workshop People who laugh, People who cry

Discover emotions and facial expressions! Children will have the opportunity to explore emotions through observation, mime, games and drawing.

Age: 4-6 years

After a journey through the museum’s painted landscapes, you can create your own imaginary or real landscape. You’ll be able to practice your painting skills by working with acrylics on a canvas that you can then display at home!

Age: 7-12 years

Family workshop What’s the weather like at the museum?

Come and explore the museum galleries with your family and observe the skies, stars, sun and clouds in the works of art! At the end of the visit, leave with your own meteorological work of art!

Age: 5-10 years (accompanied by an adult)

Children’s workshop Ups and downsUp? down? Come and discover the museum and its works of art as you take a tour of all the staircases, ancient and modern, straight, curved or round? In just one flight of steps, you’ll learn all about our collections!

Age: 4-6 years

