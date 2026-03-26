Atelier des vacances Mon sel magique

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Atelier Mon sel magique avec Cléophée (6-12 ans)

Atelier Mon sel magique avec Cléophée (6-12 ans) .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

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English : Atelier des vacances Mon sel magique

Mon sel magique workshop with Cléophée (6-12 years)

L’événement Atelier des vacances Mon sel magique Ribérac a été mis à jour le 2026-03-24 par Val de Dronne