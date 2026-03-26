Atelier des vacances Mon sel magique Ribérac
Atelier des vacances Mon sel magique Ribérac mardi 7 avril 2026.
Atelier des vacances Mon sel magique
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Atelier Mon sel magique avec Cléophée (6-12 ans)
Atelier Mon sel magique avec Cléophée (6-12 ans) .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier des vacances Mon sel magique
Mon sel magique workshop with Cléophée (6-12 years)
L’événement Atelier des vacances Mon sel magique Ribérac a été mis à jour le 2026-03-24 par Val de Dronne
À voir aussi à Ribérac (Dordogne)
- Vente de composteurs et atelier compostage Ribérac 28 mars 2026
- EXPOSITION Chambres d’adolescents 1 Ribérac 1 avril 2026
- Concert Bulle d’art (rap, hip-hop, afro, rock) Ribérac 3 avril 2026
- Spectacle d’hypnose Intimement moi Ribérac 10 avril 2026
- Kamishibaï musical Ribérac 10 avril 2026