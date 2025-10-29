Atelier des vacances Saint-Marcel

Atelier des vacances Saint-Marcel mercredi 29 octobre 2025.

Atelier des vacances

Les Mersans Saint-Marcel Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

Date(s) :

2025-10-29

Atelier des vacances Ça fait la vaisselle à Argentomagus ! , pour les 7-12 ans.

Les enfants modèleront puis décoreront leur pot personnalisé aux couleurs du passé. Un carton sera nécessaire pour emporter leur création. 3 .

Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr

English :

Vacation workshop « Washing up at Argentomagus », for 7-12 year-olds.

German :

Ferienworkshop « Es wird abgewaschen in Argentomagus! », für 7- bis 12-Jährige.

Italiano :

Laboratorio di vacanze « Lavarsi all’Argentomagus », per bambini dai 7 ai 12 anni.

Espanol :

Taller de vacaciones « Lavarse en Argentomagus », para niños de 7 a 12 años.

L’événement Atelier des vacances Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Vallée de la Creuse