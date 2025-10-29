Atelier des vacances Saint-Marcel
Atelier des vacances Saint-Marcel mercredi 29 octobre 2025.
Atelier des vacances
Les Mersans Saint-Marcel Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29 16:30:00
Date(s) :
2025-10-29
Atelier des vacances Ça fait la vaisselle à Argentomagus ! , pour les 7-12 ans.
Les enfants modèleront puis décoreront leur pot personnalisé aux couleurs du passé. Un carton sera nécessaire pour emporter leur création. 3 .
Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr
English :
Vacation workshop « Washing up at Argentomagus », for 7-12 year-olds.
German :
Ferienworkshop « Es wird abgewaschen in Argentomagus! », für 7- bis 12-Jährige.
Italiano :
Laboratorio di vacanze « Lavarsi all’Argentomagus », per bambini dai 7 ai 12 anni.
Espanol :
Taller de vacaciones « Lavarse en Argentomagus », para niños de 7 a 12 años.
L’événement Atelier des vacances Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Vallée de la Creuse