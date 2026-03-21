Atelier des Vacances Trésors du Quotidien Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

Atelier des Vacances Trésors du Quotidien

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-23 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Les pièces du musée illustrent une diversité de matériaux, dépassant les supports conventionnels. Fauguet transforme des objets usuels en une sculpture de verre aux formes organiques, tandis que César soude de la ferraille pour sa Chauve-souris. Dans l’atelier, les mains habiles assemblent de petits trésors issus du monde naturel, créant ainsi d’étonnants volatiles, témoins d’une imagination fertile.

Pour les enfants de 7 à 11 ans.

Réservation par téléphone ou par mail.Enfants

10 .

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

The museum’s pieces illustrate a diversity of materials, going beyond conventional supports. Fauguet transforms everyday objects into a glass sculpture with organic forms, while César welds scrap metal for his Chauve-souris. In the studio, skilful hands assemble small treasures from the natural world, creating astonishing birds that bear witness to a fertile imagination.

For children aged 7 to 11.

Reservations by phone or e-mail.

L’événement Atelier des Vacances Trésors du Quotidien Nancy a été mis à jour le 2026-03-21 par DESTINATION NANCY