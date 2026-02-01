Atelier des vacances Visite Découverte Jardin d’hiver Musée de l’école de Nancy Nancy

Atelier des vacances Visite Découverte Jardin d’hiver

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

2026-02-19

Visite-découverte des collections suivie d’un temps de pratique plastique en atelier.

Le jardin du Musée de l’École de Nancy semble assoupi durant l’hiver. Mais à l’intérieur, les salles s’animent y fleurissent des vases-fleurs, des tables-feuilles et des lampes-fruits… Pour découvrir cette flore étonnante, rien de tel que de la dessiner. Ensuite, en atelier, les enfants créeront leur propre petit jardin à partir de leurs esquisses.

Pour les enfants de 7 à 11 ans

English :

Discovery tour of the collections, followed by a hands-on workshop.

The garden of the Musée de l?École de Nancy seems to be dormant in winter. But inside, the rooms come alive with flower vases, leaf tables and fruit lamps? To discover this astonishing flora, there’s nothing like drawing it. Then, in a workshop, children can create their own little garden from their sketches.

For children aged 7 to 11

Book online.

