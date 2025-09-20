Atelier des vieux outils Parc de Kernitron Lanmeur

Atelier des vieux outils Parc de Kernitron Lanmeur samedi 20 septembre 2025.

Atelier des vieux outils 20 et 21 septembre Parc de Kernitron Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir des vieux outils, récupérés depuis 2019, de plusieurs professions. Certaines pièces datent de 1870 !

Parc de Kernitron rue de Ty-Pistel, 29620, Lanmeur Lanmeur 29620 Finistère Bretagne

Venez découvrir des vieux outils, récupérés depuis 2019, de plusieurs professions. Certaines pièces datent de 1870 !