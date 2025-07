Atelier d’escalade Lalinde

Atelier d’escalade Lalinde mardi 8 juillet 2025.

Atelier d’escalade

La Guillou Lalinde Dordogne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 09:00:00

fin : 2025-07-08 10:30:00

Date(s) :

2025-07-08

Tu aimes bouger, grimper, te dépasser ? Une activité fun, sportive et accessible à tous, ouverte aux adultes et enfants à partir de 6 ans. Que tu sois débutant ou déjà un petit singe, viens tenter l’aventure !

Rejoins-nous cet été et prends de la hauteur avec l’AJMR. .

La Guillou Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 70 03 51

