Atelier Descente infernale (dès 6 ans, en tribu) Campus Aix-Provence-Marseille Georges Charpak Gardanne

Atelier Descente infernale (dès 6 ans, en tribu)

Lundi 20 avril 2026 de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Mardi 21 avril 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 13 mai 2026 de 14h à 16h.

Mercredi 17 juin 2026 de 15h à 17h.

Mardi 7 juillet 2026 de 15h à 17h.

Mardi 21 juillet 2026 de 10h à 12h. Campus Aix-Provence-Marseille Georges Charpak 880 route de Mimet Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-21 2026-05-13 2026-06-17 2026-07-07 2026-07-21

Facile de construire le parcours le plus long possible pour votre bille ? Pas si sûr !Familles

Facile de construire le parcours le plus long possible pour votre bille ? Pas si sûr !

La gravité et les forces de frottements seront vos alliées pour réussir ce défi intergénérationnel.

Adultes et enfants construisent ensemble un parcours pour expérimenter ces notions.



ATELIER EN TRIBU un groupe Tribu est attendu avec, au minimum un adulte.

Chaque participant, petit et grand, est invité à prendre un billet. .

Campus Aix-Provence-Marseille Georges Charpak 880 route de Mimet Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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L’événement Atelier Descente infernale (dès 6 ans, en tribu) Gardanne a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de Gardanne