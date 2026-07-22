Informations pratiques

Atelier DESIGN D’OBJET Public adolescent·es PHAKT Rennes 14 septembre 2026 – 23 août 2027, les lundis

Un atelier pour découvrir le design d’objet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-14T18:30:00.000+02:00

Fin : 2027-08-23T20:30:00.000+02:00

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PHAKT 5 place des Colombes rennes Rennes



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