AGENDA · Rennes
Atelier DESIGN D’OBJET Public adolescent·es PHAKT Rennes
lundi 14 septembre 2026 · PHAKT · Rennes
Informations pratiques
Atelier DESIGN D’OBJET Public adolescent·es PHAKT Rennes 14 septembre 2026 – 23 août 2027, les lundis
Un atelier pour découvrir le design d’objet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-14T18:30:00.000+02:00
Fin : 2027-08-23T20:30:00.000+02:00
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PHAKT 5 place des Colombes rennes Rennes
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