Atelier « designer horloger » avec EXHO Musée « L’Ebauche espace de préfiguration de la Cité des Horlogers » Villers-le-Lac samedi 20 septembre 2025.

Musée « L’Ebauche espace de préfiguration de la Cité des Horlogers » 5 Rue Pierre Berçot Villers-le-Lac Doubs

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

La marque EXHO vous invite à découvrir son univers à travers un atelier immersif mêlant design, innovation et création horlogère. Vous pourrez découvrir une sélection de modèles exposés, représentatifs de l’identité et du savoir-faire de la marque, mais également une présentation des outils d’infographie et de modélisation 3D, qui vous permettra d’aborder la conception des montres à l’aide d’outils numériques, de l’idée initiale jusqu’au prototype virtuel.

Un espace atelier sera également consacré au dessin, avec des esquisses originales de montres, et une activité ouverte à tous -enfants comme adultes-, pour créer leur propre design. Cet atelier mettra ainsi en lumière tout le processus de conception, du croquis à la modélisation 3D, en passant par l’exploration créative, jusqu’à la présentation de montres finalisées, véritables aboutissements de ce travail artistique et technique. .

Musée « L’Ebauche espace de préfiguration de la Cité des Horlogers » 5 Rue Pierre Berçot Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 53 32 info@parcdoubshorloger.fr

