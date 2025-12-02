Atelier d’espagnol Espace de la Gare Argelès-Gazost

Atelier d’espagnol

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 18:00:00

fin : 2025-12-16 20:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Chaque mardi, l’Espace de la Gare d’Argelès-Gazost accueille un atelier d’espagnol animé par Dario Michi, professeur d’espagnol. De 18h à 19h, vous pourrez suivre un cours pour apprendre ou consolider vos bases, avec une participation de 2 €. Puis, de 19h à 20h, place à la conversation dans une ambiance conviviale autour d’une buvette. Cet atelier est l’occasion idéale pour progresser, échanger et découvrir la richesse de la langue et de la culture hispanophone.

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

Every Tuesday, Espace de la Gare in Argelès-Gazost hosts a Spanish workshop led by Spanish teacher Dario Michi. From 6pm to 7pm, you can take a course to learn or consolidate your basics, with a 2? participation fee. Then, from 7pm to 8pm, it’s time for conversation in a convivial atmosphere around a refreshment bar. This workshop is the ideal opportunity to make progress, exchange ideas and discover the richness of the Spanish language and culture.

German :

Jeden Dienstag findet im Espace de la Gare in Argelès-Gazost ein Spanisch-Workshop statt, der von Dario Michi, einem Spanischlehrer, geleitet wird. Von 18:00 bis 19:00 Uhr können Sie an einem Kurs teilnehmen, um Ihre Grundlagen zu erlernen oder zu festigen, mit einer Teilnahmegebühr von 2 ? Von 19:00 bis 20:00 Uhr können Sie sich dann in einer gemütlichen Atmosphäre bei einem Getränk unterhalten. Dieser Workshop ist die ideale Gelegenheit, Fortschritte zu machen, sich auszutauschen und den Reichtum der spanischsprachigen Sprache und Kultur zu entdecken.

Italiano :

Ogni martedì, l’Espace de la Gare di Argelès-Gazost ospita un laboratorio di spagnolo tenuto dall’insegnante Dario Michi. Dalle 18.00 alle 19.00, è possibile seguire un corso per imparare o consolidare le basi, al costo di 2 euro. Poi, dalle 19.00 alle 20.00, è il momento della conversazione in un’atmosfera amichevole intorno a un bar. Questo workshop è l’occasione ideale per fare progressi, scambiare idee e scoprire la ricchezza della lingua e della cultura spagnola.

Espanol :

Todos los martes, el Espace de la Gare de Argelès-Gazost acoge un taller de español dirigido por el profesor de español Dario Michi. De 18:00 a 19:00, podrá seguir un curso para aprender o consolidar las nociones básicas, por un precio de 2? A continuación, de 19:00 a 20:00, será el momento de conversar en un ambiente agradable en torno a un bar de refrescos. Este taller es la ocasión ideal para progresar, intercambiar ideas y descubrir la riqueza de la lengua y la cultura españolas.

