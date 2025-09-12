Atelier d’essai de TANGO ARGENTIN à Granville Granville

Atelier d’essai de TANGO ARGENTIN à Granville

CDTJ Granville Manche

Début : 2026-09-12 17:15:00

fin : 2025-09-12 18:45:00

2026-09-12

C’est le 1er atelier de Tango argentin de la saison à Granville au Club.d.t.j.

Bienvenue! je serai ravie de vous renseigner 06 85 46 87 55.

PS: amener de quoi vous désaltérer.

Nathalie Clouet, Professeure diplômée d’état. Vous pourrez mettre ce que vous voulez dans le chapeau.

Les ateliers consistent en une mise en danse de bal progressive, avec préparation corporelle pour se relier aux autres, à la musique. Les ateliers sont conçus avec un créneaux pour pratiquer librement. .

CDTJ Granville 50400 Manche Normandie +33 6 85 46 87 55 nathalieclouet@free.fr

