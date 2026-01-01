Atelier dessin à la ligne Association Equilibre Royan

Atelier dessin à la ligne

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Un moment créatif où les enfants explorent le dessin en un seul trait ! À partir de leur prénom ou de formes simples, ils laissent la ligne danser librement pour créer des images uniques.

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

A creative moment where children explore drawing in a single stroke! Using their first name or simple shapes, they let the line dance freely to create unique images.

