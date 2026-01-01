Atelier dessin à la ligne Association Equilibre Royan
Atelier dessin à la ligne Association Equilibre Royan mercredi 21 janvier 2026.
Atelier dessin à la ligne
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Tarif : 3 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-02-18
2026-01-21 2026-02-18
Un moment créatif où les enfants explorent le dessin en un seul trait ! À partir de leur prénom ou de formes simples, ils laissent la ligne danser librement pour créer des images uniques.
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr
A creative moment where children explore drawing in a single stroke! Using their first name or simple shapes, they let the line dance freely to create unique images.
L'événement Atelier dessin à la ligne Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan