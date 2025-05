Atelier dessin à l’aquarelle dans la loge du Champagne L’Hoste – Champagne l’Hoste Bassuet, 8 juin 2025 07:00, Bassuet.

Marne

Atelier dessin à l’aquarelle dans la loge du Champagne L’Hoste Champagne l’Hoste 11 Rue de Vavray Bassuet Marne

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Enfants (et parents !) sont conviés pour un atelier dessin à l'aquarelle depuis la loge de vigne du Champagne L'Hoste.Tout public

Enfants (et parents !) sont conviés pour un atelier dessin à l’aquarelle depuis la loge de vigne du Champagne L’Hoste.

Installée entre forêt, campagne et vigne, cette loge de vigne, appelée « Le Pressoir » a été réalisée dans le cadre du Rendez-vous annuel « Architecture en Champagne » 2024.

Céline Coudrot, architecte et directrice de la Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne, encadrera cet atelier et invitera les participants à s’inspirer des lieux pour les retranscrire sur le papier, à l’aquarelle.

Un joyeux atelier en plein coeur de la nature, mêlant observation (du paysage bati et non bâti) et art du dessin ! .

Champagne l’Hoste 11 Rue de Vavray

Bassuet 51300 Marne Grand Est

English : Atelier dessin à l’aquarelle dans la loge du Champagne L’Hoste

Children (and parents!) are invited to take part in a watercolor drawing workshop from the Champagne L’Hoste vineyard lodge.

German :

Kinder (und Eltern!) sind zu einem Aquarell-Zeichenworkshop von der Weinbergsloge des Champagne L’Hoste aus eingeladen.

Italiano :

I bambini (e i genitori!) sono invitati a partecipare a un laboratorio di disegno ad acquerello nel vigneto dello Champagne L’Hoste.

Espanol :

Los niños (¡y sus padres!) están invitados a participar en un taller de dibujo con acuarela en el viñedo de Champagne L’Hoste.

