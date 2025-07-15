Atelier Dessin à main levée avec Aline Espeil Camping de L’Eau Mère Sauxillanges

Atelier Dessin à main levée avec Aline Espeil Camping de L’Eau Mère Sauxillanges mardi 15 juillet 2025.

Participation gratuite. Nombre de place limité. Inscription préalable conseillée. Inscription sur place possible, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-15T10:30:00 – 2025-07-15T12:00:00

Fin : 2025-07-23T14:00:00 – 2025-07-23T15:30:00

De 5 à 100 ans !!!

Camping de L’Eau Mère Chemin des Prairies, 63490 sauxillanges Sauxillanges 63490 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0663649854 https://www.camping-leaumere.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61558856437727;https://www.instagram.com/campingleaumere?igsh=MW5tY3NmdWp2dDN5Mg%3D%3D [{« type »: « phone », « value »: « 0782361804 »}] Sophie & Vincent vous proposent des séjours adaptés en pleine nature, entre Livradois-Forez et Monts du Sancy.

Le camping est situé dans un parc arboré, le long de la rivière Eau Mère, sur la zone de Loisirs des Prairies, tennis, étangs de pêche, aire de jeux et piscine municipale en accès libre (juillet et août), idéalement situé à 10 mn à pied -5 mn en vélo- des commerces, restaurants et marché de Sauxillanges.

Nous vous accueillons dans des chalets équipés, des tentes lodges, des cabanes, une tente caïdale et des hébergements insolites, avec votre caravane ou camping-car… et bien sûr avec votre matériel de camping sur les emplacements ombragés. Un accueil adapté aux randonneurs, cyclistes, cavaliers, pêcheurs et motards est prévu.

Pour vos besoins et événements de groupes, nous vous proposons un espace dédié et une formule adaptée.

Vous trouverez aussi sur place la Guinguette Folle Allier, bar et petite restauration, avec produits locaux et petit service d’épicerie. Chaque jeudi soir de la saison estivale vous seront proposés concert, cinéma ou théâtre.

©Aline Espeil