Atelier Dessin animal Éguzon-Chantôme

Atelier Dessin animal

3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme Indre

Dans le cadre de l’exposition de peinture Regards de vaches , Natalia Fissot vous propose un atelier Dessin animal.

3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 tourisme@cc-valleedelacreuse.fr

English :

As part of the Regards de vaches painting exhibition, Natalia Fissot offers an animal drawing workshop.

