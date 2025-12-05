Atelier Dessin animal Éguzon-Chantôme
Atelier Dessin animal Éguzon-Chantôme vendredi 5 décembre 2025.
Atelier Dessin animal
3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 10:00:00
fin : 2025-12-05 11:30:00
Date(s) :
2025-12-05
Dans le cadre de l’exposition de peinture Regards de vaches , Natalia Fissot vous propose un atelier Dessin animal.
.
3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 tourisme@cc-valleedelacreuse.fr
English :
As part of the Regards de vaches painting exhibition, Natalia Fissot offers an animal drawing workshop.
L’événement Atelier Dessin animal Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Vallée de la Creuse