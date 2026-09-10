Atelier dessin aquarelle Atelier Crearth Boisset-les-Prévanches
mercredi 7 octobre 2026 · Atelier Crearth · Boisset-les-Prévanches
Informations pratiques
Boisset-les-Prévanches
Atelier dessin aquarelle
Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-14 17:00:00
Date(s) :
2026-10-07 2026-10-14
Dessins et mise en couleurs par les techniques de l’aquarelle, carnet de voyage, volume et objets, paysages…
Informations pratiques :
– Public : Adolescents et adultes
– Dates : Mercredi 7 et 14 octobre
– Horaire : De 15h à 17h
– Tarif : 35€ l’atelier ou 60€ les deux
– Coordonnées : 06 14 22 62 78 ; isabellevautrincrearth@orange.fr .
Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie +33 6 14 22 62 78 isabellevautrincrearth@orange.fr
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English : Atelier dessin aquarelle
L’événement Atelier dessin aquarelle Boisset-les-Prévanches a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération