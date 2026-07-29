Atelier dessin aquarelle botanique en duo Rue des Embruns Binic-Étables-sur-Mer

Informations pratiques

Binic-Étables-sur-Mer

Atelier dessin aquarelle botanique en duo

Rue des Embruns Parc des Bernains, Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 16:00:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Sous le grand Chêne, la nature et le paysage vont se révéler. Vous allez vivre un moment de pause en pleine nature et être initié au dessin botanique. Expérience à vivre en duo, aucun prérequis en dessin, juste l’envie d’observer et de mélanger les couleurs de la nature végétale. Matériels fournis mais pas le goûter. A partir de 7 ans. Rdv sous le grand chêne des Bernains. .

Rue des Embruns Parc des Bernains, Binic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 12

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English :

L’événement Atelier dessin aquarelle botanique en duo Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme