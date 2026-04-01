Atelier Dessin au Château de Neuvic Châteaux en Fête Le Château Neuvic

Neuvic

Atelier Dessin au Château de Neuvic Châteaux en Fête

Le Château Château de Neuvic Neuvic Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 11:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Découvre la noix autrement Dessine ton arbre à la plume et au brou de noix, avec la dessinatrice Delphine Vilbert.

A 11h, 14h et 16h. Durée 1h30.

Tarif 15 €/personne, matériel fourni.

Sur réservation 06 72 84 70 86

Animation prévue en intér

https://fondationdelisle.fr/chateaux-en-fete

Découvre la noix autrement Dessine ton arbre à la plume et au brou de noix, avec la dessinatrice Delphine Vilbert.

A 11h, 14h et 16h. Durée 1h30.

Tarif 15 €/personne, matériel fourni.

Sur réservation 06 72 84 70 86

Animation prévue en intérieur.

https://fondationdelisle.fr/chateaux-en-fete .

Le Château Château de Neuvic Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 84 70 86

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English : Atelier Dessin au Château de Neuvic Châteaux en Fête

Escape Game in the Château’s guardrooms, by Isleco.

After Jean-Jacques de Saint-Astier, will you be next? The Master of the Château de Neuvic doesn’t want to leave any evidence behind after his passionate murder, and unfortunately you’ve seen too much? Get out in time!

L’événement Atelier Dessin au Château de Neuvic Châteaux en Fête Neuvic a été mis à jour le 2026-04-08 par Vallée de l’Isle en Périgord