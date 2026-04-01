Atelier Dessin au Château de Neuvic Châteaux en Fête Le Château Neuvic
Atelier Dessin au Château de Neuvic Châteaux en Fête Le Château Neuvic mercredi 22 avril 2026.
Neuvic
Atelier Dessin au Château de Neuvic Châteaux en Fête
Le Château Château de Neuvic Neuvic Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 11:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Découvre la noix autrement Dessine ton arbre à la plume et au brou de noix, avec la dessinatrice Delphine Vilbert.
A 11h, 14h et 16h. Durée 1h30.
Tarif 15 €/personne, matériel fourni.
Sur réservation 06 72 84 70 86
Animation prévue en intér
https://fondationdelisle.fr/chateaux-en-fete
Découvre la noix autrement Dessine ton arbre à la plume et au brou de noix, avec la dessinatrice Delphine Vilbert.
A 11h, 14h et 16h. Durée 1h30.
Tarif 15 €/personne, matériel fourni.
Sur réservation 06 72 84 70 86
Animation prévue en intérieur.
https://fondationdelisle.fr/chateaux-en-fete .
Le Château Château de Neuvic Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 84 70 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Dessin au Château de Neuvic Châteaux en Fête
Escape Game in the Château’s guardrooms, by Isleco.
After Jean-Jacques de Saint-Astier, will you be next? The Master of the Château de Neuvic doesn’t want to leave any evidence behind after his passionate murder, and unfortunately you’ve seen too much? Get out in time!
L’événement Atelier Dessin au Château de Neuvic Châteaux en Fête Neuvic a été mis à jour le 2026-04-08 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Neuvic (Dordogne)
- Escape Game au Château de Neuvic Châteaux en Fête Le Château Neuvic 22 avril 2026
- Visite guidée du Château de Neuvic Châteaux en Fête Le Château Neuvic 22 avril 2026
- Balade commentée dans le parc botanique du Château de Neuvic Châteaux en Fête Le Château Neuvic 22 avril 2026
- Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic 24 avril 2026
- Gala des Restos du Cœur Neuvic 24 avril 2026