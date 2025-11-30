Atelier Dessin au fusain et aux pastels secs Salle Jules FERRY Lauzun

Atelier Dessin au fusain et aux pastels secs

Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne

2025-11-30

L’association Lauzun Ateliers, Création, Découverte vous invite à un atelier dessin au fusain et aux pastels secs, animé par Leesa Le May. Tout le matériel est fourni. Sur réservation, le nombre de places est limité.

English : Atelier Dessin au fusain et aux pastels secs

The association Lauzun Ateliers, Création, Découverte invites you to join Leesa for a fun and inspiring morning of charcoal drawing. All materials provided. Book now as places are limited. Classes in English.

German : Atelier Dessin au fusain et aux pastels secs

Der Verein Lauzun: Ateliers, Création, Découverte lädt Sie zu einem Workshop zum Zeichnen mit Kohle und Trockenpastellkreiden ein, der von Leesa Le May geleitet wird. Das gesamte Material wird zur Verfügung gestellt. Auf Reservierung, die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Italiano :

L’associazione Lauzun Ateliers, Création, Découverte vi invita a un laboratorio di disegno a carboncino e pastello secco, condotto da Leesa Le May. Tutti i materiali sono forniti. I posti sono limitati e devono essere prenotati in anticipo.

Espanol : Atelier Dessin au fusain et aux pastels secs

Lauzun: Ateliers, Création, Découverte le invita a unirse a Leesa en una divertida e inspiradora mañana de color y mezcla de colores. Todos los materiales están incluidos. Las plazas son limitadas. Clases en inglés.

