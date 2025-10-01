Atelier dessin au Mini-Lab Lille

Atelier dessin au Mini-Lab Lille mercredi 1 octobre 2025.

Atelier dessin au Mini-Lab

47/49 rue d’Arras Lille Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-01 16:30:00

Date(s) :

2025-10-01 2026-01-21

Accompagné.e.s de l’illustrateur naturaliste Vincent Gavériaux, vos enfants auront le plaisir de découvrir et de dessiner à chaque session une nouvelle espèce animale grâce à une approche étape par étape.

—

Les mercredis 1 & 10 oct., 5 & 11 nov., 3 & 12 déc., 7 & 21 janv. de 15h à 16h30

Pour les enfants de 7 ans à 12 ans

Au Mini-Lab de la Maison folies Moulins

47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Accompanied by naturalist illustrator Vincent Gavériaux, your children will have the pleasure of discovering and drawing a new animal species at each session, thanks to a step-by-step approach.

—

Wednesdays Oct. 1 & 10, Nov. 5 & 11, Dec. 3 & 12, Jan. 7 & 21, 3 pm to 4:30 pm

For children aged 7 to 12

At the Maison folies Moulins Mini-Lab

German :

In Begleitung des naturalistischen Illustrators Vincent Gavériaux werden Ihre Kinder das Vergnügen haben, in jeder Sitzung eine neue Tierart zu entdecken und zu zeichnen, indem sie Schritt für Schritt vorgehen.

—

Mittwochs am 1. und 10. Oktober, 5. und 11. November, 3. und 12. Dezember, 7. und 21. Januar von 15:00 bis 16:30 Uhr

Für Kinder von 7 bis 12 Jahren

Im Mini-Lab des Maison folies Moulins

Italiano :

Accompagnati dall’illustratore naturalista Vincent Gavériaux, i bambini avranno il piacere di scoprire e disegnare una nuova specie animale a ogni sessione, utilizzando un approccio graduale.

—

Mercoledì 1 e 10 ottobre, 5 e 11 novembre, 3 e 12 dicembre, 7 e 21 gennaio dalle 15.00 alle 16.30

Per bambini dai 7 ai 12 anni

Presso il Mini-Lab della Maison folies Moulins

Espanol :

Acompañados por el ilustrador naturalista Vincent Gavériaux, sus hijos tendrán el placer de descubrir y dibujar una nueva especie animal en cada sesión, siguiendo un método paso a paso.

—

Miércoles 1 y 10 de octubre, 5 y 11 de noviembre, 3 y 12 de diciembre, 7 y 21 de enero de 15.00 a 16.30 h

Para niños de 7 a 12 años

En el minilaboratorio de la Maison folies Moulins

