Atelier dessin au Mini-Lab Lille

47/49 rue d'Arras Lille

Début : 2025-10-01 15:00:00
fin : 2025-10-01 16:30:00

2025-10-01 2026-01-21

Accompagné.e.s de l’illustrateur naturaliste Vincent Gavériaux, vos enfants auront le plaisir de découvrir et de dessiner à chaque session une nouvelle espèce animale grâce à une approche étape par étape.

Les mercredis 1 & 10 oct., 5 & 11 nov., 3 & 12 déc., 7 & 21 janv. de 15h à 16h30
Pour les enfants de 7 ans à 12 ans
Au Mini-Lab de la Maison folies Moulins
contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Accompanied by naturalist illustrator Vincent Gavériaux, your children will have the pleasure of discovering and drawing a new animal species at each session, thanks to a step-by-step approach.

Wednesdays Oct. 1 & 10, Nov. 5 & 11, Dec. 3 & 12, Jan. 7 & 21, 3 pm to 4:30 pm
For children aged 7 to 12
At the Maison folies Moulins Mini-Lab

German :

In Begleitung des naturalistischen Illustrators Vincent Gavériaux werden Ihre Kinder das Vergnügen haben, in jeder Sitzung eine neue Tierart zu entdecken und zu zeichnen, indem sie Schritt für Schritt vorgehen.

Mittwochs am 1. und 10. Oktober, 5. und 11. November, 3. und 12. Dezember, 7. und 21. Januar von 15:00 bis 16:30 Uhr
Für Kinder von 7 bis 12 Jahren
Im Mini-Lab des Maison folies Moulins

Italiano :

Accompagnati dall’illustratore naturalista Vincent Gavériaux, i bambini avranno il piacere di scoprire e disegnare una nuova specie animale a ogni sessione, utilizzando un approccio graduale.

Mercoledì 1 e 10 ottobre, 5 e 11 novembre, 3 e 12 dicembre, 7 e 21 gennaio dalle 15.00 alle 16.30
Per bambini dai 7 ai 12 anni
Presso il Mini-Lab della Maison folies Moulins

Espanol :

Acompañados por el ilustrador naturalista Vincent Gavériaux, sus hijos tendrán el placer de descubrir y dibujar una nueva especie animal en cada sesión, siguiendo un método paso a paso.

Miércoles 1 y 10 de octubre, 5 y 11 de noviembre, 3 y 12 de diciembre, 7 y 21 de enero de 15.00 a 16.30 h
Para niños de 7 a 12 años
En el minilaboratorio de la Maison folies Moulins

