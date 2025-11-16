Atelier Dessin au théâtre d’Arles Théâtre d’Arles Arles

Atelier Dessin au théâtre d’Arles

Dimanche 16 novembre 2025 de 14h30 à 16h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Atelier parent-enfant autour du spectacle Ah ! Les voyages.

Parcourir le monde, comme Philéas, réfugié au fond d’une valise, d’où on a percé deux petits trous pour apercevoir des bribes de ce qui nous entoure, quel genre de dessin cela peut-il produire ?

Nous profiterons de ce dispositif pour générer une initiation au dessin d’observation__. Marie Caudry

En echo au spectacle Ah ! Les voyages, le théâtre d’Arles propose un atelier de dessin parents-enfants, Animé par Marie Caudry, autrice illustratrice



(Le spectacle Ah ! Les voyages est programmé mardi 18 novembre à 19h) .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com

English :

Parent-child workshop based on the show Ah! les voyages.

German :

Eltern-Kind-Workshop rund um die Aufführung: Ah! Les voyages.

Italiano :

Laboratorio per genitori e bambini basato sullo spettacolo: Ah! Les voyages (In viaggio).

Espanol :

Taller para padres e hijos basado en el espectáculo: ¡Ah! Les voyages (Los viajes).

L’événement Atelier Dessin au théâtre d’Arles Arles a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme d’Arles