Atelier Dessin au théâtre d’Arles Théâtre d’Arles Arles

Dimanche 16 novembre 2025 de 14h30 à 16h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-16 14:30:00
fin : 2025-11-16 16:30:00
2025-11-16
Atelier parent-enfant autour du spectacle Ah ! Les voyages.
Parcourir le monde, comme Philéas, réfugié au fond d’une valise, d’où on a percé deux petits trous pour apercevoir des bribes de ce qui nous entoure, quel genre de dessin cela peut-il produire ?
Nous profiterons de ce dispositif pour générer une initiation au dessin d’observation__. Marie Caudry
En echo au spectacle Ah ! Les voyages, le théâtre d’Arles propose un atelier de dessin parents-enfants, Animé par Marie Caudry, autrice illustratrice
(Le spectacle Ah ! Les voyages est programmé mardi 18 novembre à 19h) .
Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com
English :
Parent-child workshop based on the show Ah! les voyages.
German :
Eltern-Kind-Workshop rund um die Aufführung: Ah! Les voyages.
Italiano :
Laboratorio per genitori e bambini basato sullo spettacolo: Ah! Les voyages (In viaggio).
Espanol :
Taller para padres e hijos basado en el espectáculo: ¡Ah! Les voyages (Los viajes).
