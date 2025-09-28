ATELIER DESSIN LA CAFETIERE Aurignac
ATELIER DESSIN LA CAFETIERE Aurignac dimanche 28 septembre 2025.
ATELIER DESSIN
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 11:00:00
fin : 2025-10-12 12:00:00
Date(s) :
2025-09-28 2025-10-05 2025-10-12 2025-10-19
Atelier dessin nature morte avec Bert Wils artiste plasticien.
Un atelier pour expérimenter plusieurs techniques de dessin et mettre en scène des choses ou des objets à La Cafetière.
Matériel mis à disposition.
Pensez à vous inscrire, l’atelier est limité à 8 personnes ! .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 wilsat.wils@gmail.com
English :
Still life drawing workshop with Bert Wils, visual artist.
German :
Zeichenworkshop Stillleben mit Bert Wils, bildender Künstler.
Italiano :
Laboratorio di disegno di nature morte con Bert Wils, artista visivo.
Espanol :
Taller de dibujo de bodegones con Bert Wils, artista plástico.
L’événement ATELIER DESSIN Aurignac a été mis à jour le 2025-08-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE