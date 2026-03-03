Atelier dessin Autoportrait féministe Ussel
Atelier dessin Autoportrait féministe Ussel samedi 7 mars 2026.
Atelier dessin Autoportrait féministe
8 Place Joffre Ussel Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Un atelier dessin tous niveaux, animé par Eloïse Gauville.
Matériel fourni sur inscription .
8 Place Joffre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 21 34 librairiemymylibri@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier dessin Autoportrait féministe
L’événement Atelier dessin Autoportrait féministe Ussel a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze