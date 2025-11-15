Atelier dessin autour de l’exposition : « On aime les cultures pop’ ! » Médiathèque de la Canopée Paris

Atelier dessin autour de l’exposition : « On aime les cultures pop’ ! » Médiathèque de la Canopée Paris samedi 15 novembre 2025.

Animé par l’artiste Neïla Czermach Ichti, dont les œuvres sont présentées dans l’exposition

« On aime les cultures pop », venez réalisez votre propre dessin de votre culture populaire !

Entrée gratuite sur inscription

Exposition « On aime les cultures

pop’ ! »

Elle rassemble 5 œuvres du Fonds d’Art Contemporain, céramique, œuvres textiles et installations, qui mettent en valeur des figures ou des pratiques populaires. Arts forains, films d’horreur ou encore Mylène Farmer, toutes les cultures sont mises à l’honneur à la médiathèque de la Canopée ! Exposition du 23 septembre au 18 décembre. Animations autour de l’exposition :

–> Ateliers d’écriture les vendredi 5 et 12 décembre à 15h

–> Blindtest & Karaoké le samedi 29 novembre à 15h

Dans le cadre de l’exposition « On aime les cultures pop », la médiathèque vous propose un atelier de dessin avec une des artistes !

Le samedi 15 novembre 2025

de 14h00 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T15:00:00+01:00

fin : 2025-11-15T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T14:00:00+02:00_2025-11-15T16:30:00+02:00

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee