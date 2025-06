Atelier dessin avec Éric Lefebvre Le Hangar Zéro Le Havre 1 juillet 2025 15:30

Seine-Maritime

Atelier dessin avec Éric Lefebvre Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 15:30:00

fin : 2025-07-08 17:00:00

Date(s) :

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

Envie d’explorer votre créativité ou d’améliorer vos compétences en dessin ?

Rejoignez les cours de dessin animés par Éric Lefebvre, artiste et diplômé des Beaux-Arts du Havre.

Ces ateliers sont ouverts à tous les niveaux, dans une ambiance conviviale et détendue, avec une pédagogie basée sur :

– L’observation

– L’éducation visuelle

– L’apprentissage progressif et ludique

Que vous soyez débutant·e, curieux·se ou passionné·e, c’est l’occasion parfaite pour pratiquer, expérimenter et progresser à votre rythme !

Sortez vos crayons, laissez parler votre imagination… Et rejoignez la communauté créative du Hangar Zéro !

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

English : Atelier dessin avec Éric Lefebvre

Want to explore your creativity or improve your drawing skills?

Join drawing classes led by Éric Lefebvre, artist and graduate of the Beaux-Arts in Le Havre.

These workshops are open to all levels, in a friendly, relaxed atmosphere, with teaching methods based on :

– Observation

– Visual education

– Progressive and playful learning

Whether you’re a beginner, curious or passionate, this is the perfect opportunity to practice, experiment and progress at your own pace!

Get out your pencils, let your imagination run wild? And join the Hangar Zéro creative community!

German :

Haben Sie Lust, Ihre Kreativität zu erkunden oder Ihre Zeichenfähigkeiten zu verbessern?

Nehmen Sie an den Zeichenkursen teil, die von Eric Lefebvre, einem Künstler und Absolventen der Beaux-Arts in Le Havre, geleitet werden.

Die Workshops sind für alle Niveaustufen offen und finden in einer freundlichen und entspannten Atmosphäre statt:

– Beobachtung

– Die visuelle Erziehung

– Progressives und spielerisches Lernen

Ob Sie Anfänger, neugierig oder leidenschaftlich sind, dies ist die perfekte Gelegenheit, um in Ihrem eigenen Tempo zu üben, zu experimentieren und Fortschritte zu machen!

Holen Sie Ihre Stifte heraus, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf? Werden Sie Teil der kreativen Gemeinschaft im Hangar Zero!

Italiano :

Volete esplorare la vostra creatività o migliorare le vostre capacità di disegno?

Partecipate ai corsi di disegno tenuti da Éric Lefebvre, artista e diplomato alle Beaux-Arts di Le Havre.

Questi laboratori sono aperti a tutti i livelli, in un’atmosfera amichevole e rilassata, con un insegnamento basato su :

– Osservazione

– Educazione visiva

– Apprendimento progressivo e divertente

Che siate principianti, curiosi o appassionati, questa è l’occasione perfetta per esercitarvi, sperimentare e progredire al vostro ritmo!

Tirate fuori le matite, date sfogo alla vostra immaginazione? E unitevi alla comunità creativa di Hangar Zéro!

Espanol :

¿Quiere explorar su creatividad o mejorar sus habilidades de dibujo?

Apúntate a las clases de dibujo dirigidas por Éric Lefebvre, artista y licenciado en Bellas Artes en Le Havre.

Estos talleres están abiertos a todos los niveles, en un ambiente agradable y distendido, con una enseñanza basada en :

– La observación

– La educación visual

– Aprendizaje progresivo y lúdico

Ya seas principiante, curioso o apasionado, esta es la oportunidad perfecta para practicar, experimentar y progresar a tu propio ritmo

Saca tus lápices, da rienda suelta a tu imaginación? ¡Y únete a la comunidad creativa de Hangar Zéro!

