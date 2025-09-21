Atelier dessin avec Frédrique Rich Musée des Mille et une Racines Cornimont

Atelier dessin avec Frédrique Rich Dimanche 21 septembre, 15h00 Musée des Mille et une Racines Vosges

Dès 6 ans.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez participer à un atelier de dessin avec Frédérique Rich, dédié aux sotrés (lutins malicieux), au musée des 1001 Racines.

Les œuvres exposées dans le musée sont celles d'un artiste vosgien, Michel Maurice (1937-2014). Il est connu pour son approche originale : pendant 57 années, en tant qu'artiste-ouvrier authentique, il a patiemment exploré les forêts vosgiennes de Lorraine à la recherche de racines, qu'il utilisait comme matériau pour ses créations. Plutôt que de sculpter directement, il préférait s'inspirer des formes naturelles des racines pour les sublimer et leur insuffler une nouvelle vie. Soucieux de préserver l'intégrité de l'environnement forestier, il veillait à ne pas altérer le milieu naturel. À travers son art, il visait à sensibiliser tant les jeunes que les adultes, les encourageant à apprécier la grandeur du monde lors de leurs promenades en montagne.

Situé dans une ancienne usine textile spécialement aménagée, ce musée associatif comprend 1 000 œuvres. Parking sur place (autocars acceptés).

© 1001 racines, F.Rich