ATELIER DESSIN AVEC LA PEINTRE SANDRINE BOTIGNA Formiguères

ATELIER DESSIN AVEC LA PEINTRE SANDRINE BOTIGNA

ATELIER DESSIN AVEC LA PEINTRE SANDRINE BOTIGNA Formiguères lundi 23 février 2026.

ATELIER DESSIN AVEC LA PEINTRE SANDRINE BOTIGNA

1 Place de l’Église Formiguères Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-23 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:00:00

Date(s) :
2026-02-23 2026-02-27

Rdv au point info Formiguères pour un atelier dessin avec une artiste . participation 5 euros…
  .

1 Place de l’Église Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet at the Formiguères info point for a drawing workshop with an artist. Participation: 5 euros…

L’événement ATELIER DESSIN AVEC LA PEINTRE SANDRINE BOTIGNA Formiguères a été mis à jour le 2026-02-13 par POINT INFO REGIE DE FORMIGUERES