ATELIER DESSIN AVEC LA PEINTRE SANDRINE BOTIGNA

1 Place de l’Église Formiguères Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

2026-02-23 2026-02-27

Rdv au point info Formiguères pour un atelier dessin avec une artiste . participation 5 euros…

1 Place de l’Église Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35

English :

Meet at the Formiguères info point for a drawing workshop with an artist. Participation: 5 euros…

