ATELIER DESSIN AVEC LA PEINTRE SANDRINE BOTIGNA
1 Place de l'Église Formiguères
Tarif : 5 – 5 – 5
Début : Lundi 2026-02-23 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:00:00
2026-02-23 2026-02-27
Rdv au point info Formiguères pour un atelier dessin avec une artiste . participation 5 euros…
66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35
English :
Meet at the Formiguères info point for a drawing workshop with an artist. Participation: 5 euros…
