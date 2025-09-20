ATELIER DESSIN – Avec l’ésam | Espace René Le Bas Espace René Le Bas – L’Autre lieu Cherbourg-en-Cotentin

ATELIER DESSIN – Avec l’ésam | Espace René Le Bas Samedi 20 septembre, 14h00 Espace René Le Bas – L’Autre lieu Manche

️Rendez-vous le samedi 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, de 14h à 16h pour un atelier de dessin avec l’ésam de Cherbourg dans l’Espace René Le Bas et/ou dans l’école.

Envie de (re)découvrir l’ancien hôpital maritime, l’Espace René Le Bas, et l’ésam autrement, crayon ou feutre en main ?

Rejoignez l’ésam Caen/Cherbourg pour un atelier convivial où l’observation, le partage et la créativité sont au cœur de l’expérience.

Pas besoin d’être un pro du dessin : il suffit d’avoir envie de regarder le monde différemment et de le retranscrire sur le papier.

Avec l’ésam Caen/Cherbourg qui, à Cherbourg, propose une Classe préparatoire aux concours des écoles supérieures d’art et de design ainsi que des ateliers de pratiques amateurs pour le Grand Public.

En présence des Urban Sketcheurs, collectif de passioné·es habitué·es à croquer la ville chaque semaine

(Le matériel n’est pas fourni pour les participant·es extérieur·es à l’école).

@esamprepacherbourg

@esamgpcherbourg

⏰ 14h-16h

️ Entrée libre

Rendez-vous à l’entrée du bar de L’Autre Lieu, Espace René Le Bas – 61 Rue de l’Abbaye – Cherbourg-en-Cotentin

ℹ️ Lien de l’événement : https://fb.me/e/5UI2GFxpz

Espace René Le Bas – L'Autre lieu 61 rue de l'abbaye, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie

ésam