Atelier dessin botanique – Neuillay-les-Bois, 11 mai 2025 13:30, Neuillay-les-Bois.

Indre

Tarif : 25€

Début : Lundi 2025-05-11 13:30:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-05-11

2025-07-21

2025-08-18

2025-09-14

Marie Corail vous propose une serie d’atelier chez elle ou à l’extérieur.

Une après-midi pour observer et dessiner les plantes. Apprendre quelques termes de botanique pour décrire les végétaux que nous rencontrerons puis les dessiner pour mieux les retenir. Pour les plus téméraires, possibilité de rester un peu plus longtemps pour cuisiner un petit apéro végétal et le déguster … au chaud dans la yourte ou au frais en bord d’étang ! 2525 EUR.

Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire mariecorail.illustrations@posteo.net

English :

Marie Corail offers a series of workshops in her home or on location.

German :

Marie Corail bietet eine Reihe von Workshops bei sich zu Hause oder im Freien an.

Italiano :

Marie Corail propone una serie di workshop a casa sua o altrove.

Espanol :

Marie Corail ofrece una serie de talleres en su casa o en cualquier otro lugar.

