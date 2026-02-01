Atelier dessin Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy
Atelier dessin Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy mercredi 25 février 2026.
Atelier dessin
Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe (par personne)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-05-13 16:30:00
Date(s) :
2026-02-25
Votre enfant n’avait pas eu l’occasion de participer aux ateliers dessin que la Ville de Bourbon-Lancy et son Centre Social proposent ?
Bonne nouvelle les ateliers dessin reviennent les mercredis après-midis après les vacances. .
Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier dessin
L’événement Atelier dessin Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-02-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)