Atelier dessin Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy

Atelier dessin

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

2026-02-25

Votre enfant n’avait pas eu l’occasion de participer aux ateliers dessin que la Ville de Bourbon-Lancy et son Centre Social proposent ?

Bonne nouvelle les ateliers dessin reviennent les mercredis après-midis après les vacances. .

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95

English : Atelier dessin

