Atelier dessin Carnet de croquis au quotidien Atelier Contemplative Montceau-les-Mines

Atelier dessin Carnet de croquis au quotidien

Atelier Contemplative 7 rue de la Loge Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-05-29 2026-06-26

Apprendre à dessiner ce qui vous entoure pour tenir un carnet de croquis journalier. Ambiance détendue et conviviale.

Venir avec son matériel et son carnet de croquis.

Dessiner pour se détendre, pour évacuer le stress, partager ses expériences ou garder pour soi. Pas besoin d’être un grand artiste, vous allez apprendre à mettre en dessin votre quotidien, vos idées, etc.

Comme un livre de bord, vous allez remplir, page après page votre carnet. Nos rendez-vous en groupe permettent de partager, apprendre et rester inspiré.

Ateliers possibles en extérieur pour les beaux jours ! .

Atelier Contemplative 7 rue de la Loge Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ateliercontemplative@gmail.com

