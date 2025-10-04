Atelier dessin carte de Médiathèque Médiathèque Du Pays De Quingey Quingey

Atelier dessin carte de Médiathèque Médiathèque Du Pays De Quingey Quingey

Atelier dessin carte de Médiathèque Médiathèque Du Pays De Quingey Quingey samedi 4 octobre 2025.

Atelier dessin carte de Médiathèque Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Du Pays De Quingey Doubs

enfants de 6 et 7 ans scolarisés en CP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00
Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Les enfants sont invités à venir créer leur carte de lecteur de médiathèque. Animé par l’illustratrice Tatiana Simmen.

Médiathèque Du Pays De Quingey 15 rue des Salines 25440 Quingey Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381638857 https://mediathequedupaysdequingey.wordpress.com/
Les enfants sont invités à venir créer leur carte de lecteur de médiathèque. Animé par l’illustratrice Tatiana Simmen.

Ministère de la Culture et Médiathèque du Pays de Quingey