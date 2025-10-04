Atelier dessin carte de Médiathèque Médiathèque Du Pays De Quingey Quingey
Atelier dessin carte de Médiathèque Médiathèque Du Pays De Quingey Quingey samedi 4 octobre 2025.
Atelier dessin carte de Médiathèque Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Du Pays De Quingey Doubs
enfants de 6 et 7 ans scolarisés en CP
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00
Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00
Les enfants sont invités à venir créer leur carte de lecteur de médiathèque. Animé par l’illustratrice Tatiana Simmen.
Médiathèque Du Pays De Quingey 15 rue des Salines 25440 Quingey Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381638857 https://mediathequedupaysdequingey.wordpress.com/
Les enfants sont invités à venir créer leur carte de lecteur de médiathèque. Animé par l’illustratrice Tatiana Simmen.
Ministère de la Culture et Médiathèque du Pays de Quingey