Atelier dessin carte de Médiathèque Médiathèque Du Pays De Quingey Quingey

Atelier dessin carte de Médiathèque Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Du Pays De Quingey Doubs

enfants de 6 et 7 ans scolarisés en CP

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Les enfants sont invités à venir créer leur carte de lecteur de médiathèque. Animé par l’illustratrice Tatiana Simmen.

Médiathèque Du Pays De Quingey 15 rue des Salines 25440 Quingey Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381638857 https://mediathequedupaysdequingey.wordpress.com/

Ministère de la Culture et Médiathèque du Pays de Quingey