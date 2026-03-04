Atelier dessin/collage « Les Chemins de l’Imaginaire » — Printemps des Poètes, Musée de Flandre, Cassel

Atelier dessin/collage « Les Chemins de l’Imaginaire » — Printemps des Poètes Mercredi 18 mars, 15h30 Musée de Flandre Nord

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T15:30:00+01:00 – 2026-03-18T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T15:30:00+01:00 – 2026-03-18T16:30:00+01:00

Entre formes découpées et créatures imaginaires, chacun laisse surgir son propre bestiaire, là où le jeu graphique rencontre la poésie.

INFOS PRATIQUES

Mercredi 18 mars à 15h30

Musée Départemental de Flandre à Cassel

dès 7 ans || tarif unique : 6e

infos et résa : 03 59 73 45 59

Musée de Flandre 26 Grand’ Place, 59670 Cassel Cassel 59670 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 73 45 59 »}]

Un atelier pour inventer des animaux hybrides, nés du dessin et du collage, en écho aux mots d’Antoine Mouton.