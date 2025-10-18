Atelier Dessin comestible Hall du théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier Dessin comestible Hall du théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 18 octobre 2025.

Atelier Dessin comestible

Hall du théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 11:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Atelier adulte-enfant mené par Clélia Berthier

Et si on pouvait manger ses dessins ?

Lors de cet atelier ludique et gourmand, petits et grands sont invités à créer des oeuvres d’art à savourer. À l’aide d’ingrédients surprises, chacun·e imagine une composition aussi belle que bonne, à déguster ensemble à la fin de l’atelier.

Vous aurez également l’occasion de découvrir avec l’artiste, son exposition Beurre dur, coeur tendre au 4bis.

visuel Clélia Berthier, Dessin préparatoire à l’oeuvre Pain surprise.

Aire de jeunesse(s) #5

Atelier

samedi 18 octobre 2025 10h00

Hall du théâtre des Ursulines

à partir de 6 ans

durée 1h30

tarif 5€ .

Hall du théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

English :

Adult-child workshop led by Clélia Berthier

German :

Erwachsenen-Kind-Workshop unter der Leitung von Clélia Berthier

Italiano :

Laboratorio adulti-bambini condotto da Clélia Berthier

Espanol :

Taller para adultos y niños dirigido por Clélia Berthier

L’événement Atelier Dessin comestible Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-09-15 par SUD MAYENNE