Atelier Dessin comestible Hall du théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Hall du théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 5€
Date et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 11:30:00
Date(s) :
2025-10-18
Atelier adulte-enfant mené par Clélia Berthier
Et si on pouvait manger ses dessins ?
Lors de cet atelier ludique et gourmand, petits et grands sont invités à créer des oeuvres d’art à savourer. À l’aide d’ingrédients surprises, chacun·e imagine une composition aussi belle que bonne, à déguster ensemble à la fin de l’atelier.
Vous aurez également l’occasion de découvrir avec l’artiste, son exposition Beurre dur, coeur tendre au 4bis.
visuel Clélia Berthier, Dessin préparatoire à l’oeuvre Pain surprise.
Aire de jeunesse(s) #5
Atelier
samedi 18 octobre 2025 10h00
Hall du théâtre des Ursulines
à partir de 6 ans
durée 1h30
tarif 5€ .
Hall du théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
English :
Adult-child workshop led by Clélia Berthier
German :
Erwachsenen-Kind-Workshop unter der Leitung von Clélia Berthier
Italiano :
Laboratorio adulti-bambini condotto da Clélia Berthier
Espanol :
Taller para adultos y niños dirigido por Clélia Berthier
