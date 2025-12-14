Atelier dessin Dans la jungle du Douanier Espace culturel du Pays de Nay Nay

Atelier dessin Dans la jungle du Douanier

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Encadré par Mathieu Siam, cet atelier invite à expérimenter les techniques picturales du Douanier Rousseau. Après quelques exercices de dessin et la création de fleurs et de masques d’animaux, composez votre propre scène inspirée du tableau Le Rêve. Les participants pourront ensuite être photographiés dans un décor de jungle, à la manière du peintre. Durée 2h Sur inscription .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

English : Atelier dessin Dans la jungle du Douanier

