[Atelier] Dessin de modèle vivant Musée de Dieppe Dieppe

Dans le cadre privilégié du Château, expérimentez une session de dessin autour d’un(e) modèle professionnel. Guidé.e par l’artiste Gaëlle Huchin, au sein d’un groupe restreint, prenez le temps d’aiguiser votre sens de l’observation à la recherche d’une posture, de traits, d’une lumière, d’une atmosphère. Le dialogue entre le regard et le geste nait tant de l’instant

présent que de l’émotion ressentie.

Durée 2 heures. Matériel fourni. Tous niveaux.

Places limitées. À partir de 14 ans.

Réservation conseillée au 02 35 06 61 99 ou par mail museededieppe@mairie-dieppe.fr .

