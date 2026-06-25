Informations pratiques

Verrières-de-Joux

Atelier dessin Dessinons les pelouses des Verrières-de-Joux

Lieu précisé lors de l’inscription Verrières-de-Joux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-07-31 19:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez aiguiser votre œil de dessinateur et découvrir les pelouses communales des Verrières-de-Joux sous un autre angle ! Grâce aux conseils de Martina Rajtmajerova, artiste spécialisée en aquarelle botanique, vous pourrez vous initier au dessin de plantes et de paysages. Entre affleurements rocheux et vues sur la vallée, les sujets seront multiples pour enrichir votre carnet naturaliste !

A partir de 12 ans, carnet de dessin offert.

Places limitées inscription indispensable

Équipement conseillé chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo ; eau.

Avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne-Franche‑Comté et de la Région Bourgogne-Franche‑Comté. .

Lieu précisé lors de l’inscription Verrières-de-Joux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91

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English : Atelier dessin Dessinons les pelouses des Verrières-de-Joux

L’événement Atelier dessin Dessinons les pelouses des Verrières-de-Joux Verrières-de-Joux a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS