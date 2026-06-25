Atelier dessin Dessinons les pelouses des Verrières-de-Joux Verrières-de-Joux
vendredi 31 juillet 2026 · Verrières-de-Joux
Informations pratiques
Verrières-de-Joux
Atelier dessin Dessinons les pelouses des Verrières-de-Joux
Lieu précisé lors de l’inscription Verrières-de-Joux Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31 19:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Venez aiguiser votre œil de dessinateur et découvrir les pelouses communales des Verrières-de-Joux sous un autre angle ! Grâce aux conseils de Martina Rajtmajerova, artiste spécialisée en aquarelle botanique, vous pourrez vous initier au dessin de plantes et de paysages. Entre affleurements rocheux et vues sur la vallée, les sujets seront multiples pour enrichir votre carnet naturaliste !
A partir de 12 ans, carnet de dessin offert.
Places limitées inscription indispensable
Équipement conseillé chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo ; eau.
Avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne-Franche‑Comté et de la Région Bourgogne-Franche‑Comté. .
Lieu précisé lors de l’inscription Verrières-de-Joux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91
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English : Atelier dessin Dessinons les pelouses des Verrières-de-Joux
L’événement Atelier dessin Dessinons les pelouses des Verrières-de-Joux Verrières-de-Joux a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS