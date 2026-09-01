Atelier : Dessin d’observation au cryaon – natures mortes Dialogues Beaux-Arts Brest
mercredi 16 septembre 2026 · Dialogues Beaux-Arts · Brest
Informations pratiques
Brest
Atelier : Dessin d’observation au cryaon – natures mortes
Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 15:30:00
Date(s) :
2026-09-16
À partir de compositions simples de fruits et légumes, cet atelier propose une introduction en douceur aux bases : observer, placer les proportions, comprendre les volumes et les ombres. Le crayon comme unique outil, pour apprendre à son rythme, sans pression.
Informations pratiques :
Durée 1h30.
Atelier ouvert à tous adultes / ados, y compris aux débutants.
Matériel fourni. .
Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 90 91 54 76
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English :
L’événement Atelier : Dessin d’observation au cryaon – natures mortes Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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