ATELIER DESSIN D’OBSERVATION Prades
33 rue de l’Hospice Prades Pyrénées-Orientales
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Viens apprendre le dessin par l’observation ( à partir de 16 ans). Sur inscription
33 rue de l’Hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 52 37
English :
Come and learn to draw through observation (from 16 years old). Registration required
