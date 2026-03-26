Atelier Dessin en vis à vis Florent Wong L’imaginarium Belfort

Atelier Dessin en vis à vis Florent Wong

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 18:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Dessin de l’autre, dessin en vis à vis.

Les participants sont face à face, autour de la table.

C’est un temps de partage convivial qui permet un ressenti de l’autre.

Bénéfique pour celui qui dessine comme pour la personne qui est sujet.

Ce temps d’échange et de partage du vécu, est une expérience enrichissante.

L’atelier offre aussi la possibilité d’une rencontre complice parent/enfant, dans le croisement des regards .

Texte Florent Wong .

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79 sophie@limaginarium-belfort.fr

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English : Atelier Dessin en vis à vis Florent Wong

L’événement Atelier Dessin en vis à vis Florent Wong Belfort a été mis à jour le 2026-03-26 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)