Atelier dessin enfant 6-10 ans- Pouilly en Auxois Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois

Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25 11:30:00
2026-02-25
Atelier dessin à destination des 6-10 ans
mercredi 25 février de 10h à 11h30
sur le thème des arbres .
Pas besoin d’être un Picasso pour venir participer, Annie va t’accompagner !
Inscription obligatoire auprès du Centre Social
(règlement avant le jour de l’atelier pour finaliser l’inscription)
(Tarif adhérent 6€/tarif non adhérent 9€) .
Espace Jean Claude Patriarche Centre Social Agora Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61 accueil.cspouilly@gmail.com
