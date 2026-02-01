Atelier dessin enfant 6-10 ans- Pouilly en Auxois Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois

Atelier dessin enfant 6-10 ans- Pouilly en Auxois

Espace Jean Claude Patriarche Centre Social Agora Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 11:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Atelier dessin à destination des 6-10 ans

mercredi 25 février de 10h à 11h30

sur le thème des arbres .

Pas besoin d’être un Picasso pour venir participer, Annie va t’accompagner !

Inscription obligatoire auprès du Centre Social

(règlement avant le jour de l’atelier pour finaliser l’inscription)

(Tarif adhérent 6€/tarif non adhérent 9€) .

Espace Jean Claude Patriarche Centre Social Agora Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61 accueil.cspouilly@gmail.com

English : Atelier dessin enfant 6-10 ans- Pouilly en Auxois

