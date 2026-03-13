Atelier dessin et aquarelle au château de Rochebaron

Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Atelier dessin et aquarelle dès 8 ans. Par Angéline Russier, Dame de coeurs. Au château de Rochebaron. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Drawing and watercolour workshop for children aged 8 and over. By Angéline Russier, Dame de coeurs. At Château de Rochebaron. Reservations required at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Atelier dessin et aquarelle au château de Rochebaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron