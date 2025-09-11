Atelier dessin et aquarelle Saint-Mathieu
Atelier dessin et aquarelle Saint-Mathieu jeudi 11 septembre 2025.
Atelier dessin et aquarelle
14 Rue de Nontron Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : 52.5 – 52.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-11
fin : 2025-09-11
Date(s) :
2025-09-11
Créer des images sorties de votre imagination ou inspirées de ce qui vos entoure en vous appuyant sur mes conseils techniques et artistiques.
Tous niveaux. .
14 Rue de Nontron Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 43 23 association@cultureentete.fr
English : Atelier dessin et aquarelle
German : Atelier dessin et aquarelle
Italiano :
Espanol : Atelier dessin et aquarelle
L’événement Atelier dessin et aquarelle Saint-Mathieu a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Ouest Limousin