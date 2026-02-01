Atelier dessin et aquarelle Tournus

Atelier dessin et aquarelle

2 rue de la tannerie Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base

Début : 2026-02-24 18:00:00

fin : 2026-06-30 20:00:00

2026-02-24

Envie de découvrir un nouveau talent ou de vous perfectionner ? Participez aux ateliers dessin et aquarelle animés par Véronique, le Bestiaire de Vé. Au programme apprentissage de techniques de dessin d’observation, travail sur chevalet, modèle vivant, et urban sketch en extérieur à partir des beaux jours ! Atelier hebdomadaire de février à juin, les mardis de 18h à 20h. .

2 rue de la tannerie Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 14 56 02 contact@cheztasoeur.org

