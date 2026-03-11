Atelier Dessin et BD Mairie Salle du conseil La Forêt-sur-Sèvre
Atelier Dessin et BD Mairie Salle du conseil La Forêt-sur-Sèvre vendredi 13 mars 2026.
Atelier Dessin et BD
Mairie Salle du conseil 3 Place Georges Clemenceau La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27
Envie de dessiner et de créer vos propres BD ? Que vous soyez débutants ou passionnés, les bénévoles de la bibliothèque de La Forêt-sur-Sèvre vous invitent aux ateliers BD et dessin 2026.
Séance ados-adultes à la salle du conseil de la mairie de La Forêt-sur-Sèvre.
Inscriptions et renseignements à la bibliothèque de La Forêt-sur-Sèvre ou par mail bibliotheque@laforetsursevre.com .
Mairie Salle du conseil 3 Place Georges Clemenceau La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 86 80 bibliotheque@laforetsursevre.com
English : Atelier Dessin et BD
