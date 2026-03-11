Atelier Dessin et BD Mairie Salle du conseil La Forêt-sur-Sèvre

Atelier Dessin et BD

Envie de dessiner et de créer vos propres BD ? Que vous soyez débutants ou passionnés, les bénévoles de la bibliothèque de La Forêt-sur-Sèvre vous invitent aux ateliers BD et dessin 2026.

Séance enfants (ouverte aux adultes) à la salle du conseil de la mairie de La Forêt-sur-Sèvre.

Inscriptions et renseignements à la bibliothèque de La Forêt-sur-Sèvre ou par mail bibliotheque@laforetsursevre.com .

