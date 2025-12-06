Atelier Dessin et Exploration Artistique 9 14 ans Maison du Terroir Genouilly
Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 27 – 27 – 28 EUR
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2026-05-02 12:00:00
2025-12-06 2026-01-03 2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06
Tous les 1er samedis du mois, à partir du 6 septembre, atelier jeunes animés par Edwina DOYLE.
Viens explorer ta créativité !!
Au cours des séances, tu mettras à profit ton imagination, ta propre histoire, tes rêves, pour construire tes œuvres, en utilisant des matériaux mixtes, feutres, crayons de papier, collages, peinture, tissus, etc…
Basé sur mon expérience d’artiste-peintre et d’art-thérapeute, je t’offre une palette riche en possibilités. J’espère te rencontrer bientôt ! Edwina DOYLE .
Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr
