Atelier dessin et lecture parent/enfant BiolaVie Penne-d’Agenais

Atelier dessin et lecture parent/enfant

BiolaVie 15bis Rue des Écoles Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez rencontrer Peggy, autrice du livre pour enfant Lustine !

Elle vous propose également de participer à un atelier de dessin en binôme avec votre enfant ! De 10h30 à 12h30 sur réservation !

Réservation demandée pour les ateliers de dessin et lecture.

BiolaVie 15bis Rue des Écoles Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03 biolavie@ecomail.fr

English : Atelier dessin et lecture parent/enfant

Come and meet Peggy, author of the children’s book Lustine !

She also offers you the chance to take part in a drawing workshop in pairs with your child! From 10.30 a.m. to 12.30 p.m. by appointment only!

Reservations required for drawing and reading workshops.

