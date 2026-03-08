Atelier dessin et lecture parent/enfant BiolaVie Penne-d’Agenais
Venez rencontrer Peggy, autrice du livre pour enfant Lustine !
Elle vous propose également de participer à un atelier de dessin en binôme avec votre enfant ! De 10h30 à 12h30 sur réservation !
Réservation demandée pour les ateliers de dessin et lecture.
BiolaVie 15bis Rue des Écoles Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03 biolavie@ecomail.fr
English : Atelier dessin et lecture parent/enfant
Come and meet Peggy, author of the children’s book Lustine !
She also offers you the chance to take part in a drawing workshop in pairs with your child! From 10.30 a.m. to 12.30 p.m. by appointment only!
Reservations required for drawing and reading workshops.
