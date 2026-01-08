Atelier dessin et peinture Salle AIEC Cambo-les-Bains

Atelier dessin et peinture

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Laissez libre cours à votre créativité ! L’AIEC vous propose des ateliers de dessin et peinture ouverts à tous. Que vous soyez débutant ou confirmé, venez partager votre passion et découvrir de nouvelles techniques. .

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48

